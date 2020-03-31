農行：毫無疑問屬「潛力股」 業務增長前景穩健
2020年03月31日 20:00
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中國農業銀行(01288)副董事長兼行長張青松表示，肺炎疫情無疑對銀行的資產質素帶來挑戰，惟他形容農行「底子札實」，當中撥備水平高企、貸款分類嚴格，高度關注疫情對不良貸款的影響，而按現階段的貸款組合情況，相關風險仍然可控。
他並指，農行不良貸款率持續下跌，資本水平遠高於監管要求，而派息比率保持於30至32%水平，股東有穩健及可預期的回報，認為農行毫無疑問屬「潛力股」，業務增長前景亦穩健，管理層續會研究如何提升股東回報。
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