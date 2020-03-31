農行：毫無疑問屬「潛力股」　業務增長前景穩健

他並指，農行不良貸款率持續下跌，資本水平遠高於監管要求，而派息比率保持於30至32%水平，股東有穩健及可預期的回報，認為農行毫無疑問屬「潛力股」，業務增長前景亦穩健，管理層續會研究如何提升股東回報。

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