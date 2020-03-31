新盤UPDATES：一手乏焦點　特色戶洋房成交搶鏡

新冠肺炎疫情加劇令發展商再度減慢推盤，一手樓市缺乏焦點，部分樓盤仍錄高價洋房或特色戶交投，個別地產商則推出新優惠或付款計劃吸客。

●富豪．山峯洋房連兩個車位5800萬售出

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於今年第一季的銷售成績令人滿意，無論獨立屋或分層戶均受買家歡迎，3個月內共套現約3.7億元。

●晉海平台特色戶近1720萬元獲承接

●賢文禮士引入額外5%折扣作復活節優惠

淡市下發展商積極引入優惠促銷貨尾盤單位。華懋集團的九龍塘賢文禮士剛更新價單，凡於4月30日或之前購入指明住宅物業的買家，可以獲得以折扣價為基礎的額外5%折扣，作為復活節優惠。

●明翹匯建期付款計劃訂金降至5%

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