新盤UPDATES：一手乏焦點 特色戶洋房成交搶鏡
2020年03月31日 20:16
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新冠肺炎疫情加劇令發展商再度減慢推盤，一手樓市缺乏焦點，部分樓盤仍錄高價洋房或特色戶交投，個別地產商則推出新優惠或付款計劃吸客。
●富豪．山峯洋房連兩個車位5800萬售出
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛售出10號獨立屋，實用面積2,233方呎，花園面積658方呎，天台則為393方呎，連兩個車位成交價 5,800萬元，呎價25,974元，成交期為720日。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於今年第一季的銷售成績令人滿意，無論獨立屋或分層戶均受買家歡迎，3個月內共套現約3.7億元。
●晉海平台特色戶近1720萬元獲承接
新鴻基地產(00016)旗下將軍澳日出康城晉海，售出1A座52樓B室，實用面積882方呎，平台面積222方呎，成交價1,719.9萬元，呎價1.95萬元。
●賢文禮士引入額外5%折扣作復活節優惠
淡市下發展商積極引入優惠促銷貨尾盤單位。華懋集團的九龍塘賢文禮士剛更新價單，凡於4月30日或之前購入指明住宅物業的買家，可以獲得以折扣價為基礎的額外5%折扣，作為復活節優惠。
●明翹匯建期付款計劃訂金降至5%
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，剛更新價單，引入多項新付款方法，部分指明住宅單位可享新增輕鬆360天及輕鬆建築期等計劃，買家只須先付樓價5%訂金作首期，95%餘款於完成交易時才付清。
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