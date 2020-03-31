新股專輯：滿貫集團傳國際配售已足額
2020年03月31日 20:26
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市場消息透露，大健康及生活相關產品分銷商滿貫集團(03390)國際配售部分已獲足額認購。
該公司將於4月3日截止認購，每股招股價1.48至1.52港元，發售1.92億股，其中10%公開發售，集資最多2.92億元。一手2，000股，入場費3，070.63元，預期4月15日上市。
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