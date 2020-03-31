【餐飲寒冬】酒樓股譽宴去年蝕7100萬　前景挑戰更大

於2019年12月31日，集團總共經營4家酒樓，品牌均為「譽宴」(包括「譽宴‧星海」)。於2019年，集團關閉5家位於銅鑼灣、黃大仙及北角的酒樓，並出售兩家於銅鑼灣及觀塘的酒樓及於沙田開設一家酒樓。

回顧2019年，中美貿易戰發展不明朗及自2019年6月以來的社會事件嚴重影響香港的整體經濟及餐飲業的經營環境。由於中國自2020年1月起爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，情況變得更加嚴峻，嚴重影響了零售及餐飲業的經營環境。為防止疫情擴散，香港政府實施多項政策，嚴重影響人流跟消費者的消費意欲，使本地顧客及旅客的人數均有所減少。

管理層預期本集團於2020年的中式酒樓經營將面對更大挑戰。為應對此一情況，管理層將持續監察市場情況以適時調整經營策略。管理層已決定不再續約譽宴(旺角)及譽宴(旺角)的租賃合約(於2020年2月屆滿)，由於該兩家酒樓的表現持續不盡人意。同時，集團將積極與業務夥伴(包括中式酒樓經營的供應商及業主)磋商於此持續艱難時期的緩解措施。

在可預見的業務環境惡化下，集團將繼續評估及採取不同的成本控制及減低損失的措施，以維持競爭力並恢復盈利能力。集團將密切關注疫情的發展並評估其對集團整體財務狀況及營運業績的影響。

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