【全球攬炒】美近半公司未來3個月內勢裁員

外國傳媒報道，據人力資源調查機構Challenger在3月20日至26日，對美國250多家不同規模和行業的公司進行調查顯示，有49%表示很有可能在未來3個月內裁員；11%稱已執行永久裁員；7%稱已執行了臨時裁員。

另外，有14%表示已讓員工放無薪假，預計未來3個月放無薪假的公司達37%。有47%表示，現在仍繼續招聘，10%正招聘重要職位。不過，已暫停招聘的達37%。

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