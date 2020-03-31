小米：疫情對2至3月生產造成影響　現恢復九成

集團總裁王翔在電話會議上表示，新冠肺炎疫情對2至3月的生產造成一定影響，惟大部分生產已恢復，產能已回升至正常水平的八至九成。由於疫情在全球擴散，海外市場需求難免受打擊，但他相信人們對智能手機和互聯網服務的剛性需求持續，集團將持續進入新市場，並對海外業務的增長潛力感樂觀。集團首席財務官及國際部總裁周受資補充，目前判斷小米全年還會有增長，但就不對今年全球手機銷量進行預測。

他續指，雖然印度宣布全國封鎖21天，但不少用戶透過不同渠道採購產品，印度銷售「沒有歸零」。他相信，當疫情緩和後，印度市場將出現反彈。根據中國經驗，市場需求經歷1個月急速下滑後，目前已恢復正常水平的九成。

小米智能手機平均售價(ASP)按年增長2.2%至979.9元，令該業務毛利率按年升1個百分點至7.2%。周受資指，小米智能手機成功打入高端市場，其中小米10 Pro售價已超過5,000元，顯示持續加大研發投資的成果。王翔指，今年研發投資額將超過100億元，按年增加三成三。

小米去年互聯網服務收入按年增加24.4%至198億元，主要由於MIUI月活躍用戶量按年升27.9%至3.09億。王翔指，疫情令內地廣告業務收入有所下降，但由於人們居家時間變長，視頻及遊戲等流量出現顯著增長，令整體業務沒受太大影響。

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