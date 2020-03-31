新冠肺炎：渣打銅鑼灣分行員工確診

渣打銀行(香港)表示，該行周二(31日)接獲一名分行員工通知證實確診感染新型冠狀病毒，目前正接受治療。過去14天內，該員工只於3月26日及27日在銅鑼灣羅素街8號6樓的會客中心工作，期間未有與客戶接觸，亦未有踏足同大廈3樓的優先理財中心。

為保障客戶，該行會為6樓的會客中心及3樓的優先理財中心，進行徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。於該兩層工作之所有員工會即日起自行隔離14天。

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