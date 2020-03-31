年挫14%！荃灣中心月租減至11000元

荃灣中心租賃需求回落，近日個別成交租金比2019年跌逾10%。美聯鍾家豪指出，其中12座中層A室，實用面積324方呎，放盤約一個月，開價12,000港元，終僅以11,000元租出，呎租34元。單位對上2019年租約，租金達12,800元，按年下跌約14%。

另一個6座中層A室，實用面積324方呎，約個半個月開價11,500元，剛以10,500元租出，呎租32.4元。對上一個租客2019年以11,500元承租單位，月租按年下跌約8.7%。

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