貿戰加上疫情！全球科技業正告別中國製造

財經媒體彭博報道，過去30年來，「中國製造」是趨勢，惟目前連30年前帶頭進軍中國的台灣廠商都在撤廠，令「告別中國製造」成為全球科技業大趨勢。

報道提到，2017年美國總統特朗普就任時，為了避免中國不滿，台商不願多談撤廠，但在短短3年內，撤廠已被認為是不可避免的趨勢。這是中美貿易戰及疫情造成的根本性變化。

從去年開始，富士康擴展印度產能，反映了蘋果公司對印度的興趣愈來愈濃厚，顯然對電子廠而言，撤離中國已是不能回頭的趨勢了。

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