廣汽：業界面臨較大下行壓力 惟集團今年銷量料增3%
2020年03月31日 21:33
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(Getty Images圖片)
廣汽集團(02238)去年少賺39.3%至66.17億元，連同末期息每股0.15元，全年每股派息0.2元。業績倒退主要是廣汽本田及廣汽豐田銷量及收入均創新高之際，廣汽菲克(快意佳士拿)業績顯著下滑。
董事長曾慶洪稱，市場飽和令競爭愈發激烈之際，新冠肺炎蔓延全球，零部件供應被打亂、企業復工復產緩慢，市場需求受嚴重抑制，汽車工業將面臨較大下行壓力，惟公司預計今年實現汽車銷量增約3%。
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