廣汽：業界面臨較大下行壓力　惟集團今年銷量料增3%

董事長曾慶洪稱，市場飽和令競爭愈發激烈之際，新冠肺炎蔓延全球，零部件供應被打亂、企業復工復產緩慢，市場需求受嚴重抑制，汽車工業將面臨較大下行壓力，惟公司預計今年實現汽車銷量增約3%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626