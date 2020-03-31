金管局：16家銀行批出逾7千宗「還息不還本」等救急申請

香港金融管理局發言人表示，該局理解各行業在疫情下都面對巨大的財政壓力，局方一直鼓勵銀行業界在風險可控情況下盡量支援受影響客戶，包括不同行業的中小微企，銀行已作出積極回應，並推出一系列措施支援受影響客戶，這些措施有助紓緩受疫情影響企業的財政壓力。

截至今年3月中，16家活躍於中小企貸款的銀行合共批出超過7,000宗包括「還息不還本」、貸款展期和應急貸款等支援措施的申請，涉及金額超過430億港元，受惠的行業廣泛，包括運輸、出入口、零售、旅遊等受疫情影響較大的行業。

該局歡迎不同業界針對他們面對的特殊情況，提出銀行如何加強支援該行業的建議，金管局會積極與銀行業跟進。

另外，按揭證券公司及銀行業正密鑼緊鼓，希望能盡快推出財政預算案公布的「百分百擔保特恵貸款計劃」，向有需要的企業發放應急貸款。

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