夜市UPDATES：道指早段跌逾百點　港股夜期輕微低水

新冠肺炎疫情嚴峻，美股早段回軟，道指跌186點，至22,140點；納指跌50點，至7,724點；標指跌17點，至2,609點。港股夜期變動不大，現報23,556點，跌164點，低水47點。

商品方面，沙特阿美通知油服公司，準備好從4月1日起支持沙特阿拉伯每日增產至1,200萬桶，沙特阿美要求油服公司充分利用包括勞動力和設備在內的資源，將其石油產能提高至每日1,300萬桶。消息拖累油價倒跌，布蘭特期油報每桶26.35美元，轉跌0.26%。

有指遊輪營運商嘉年華遊輪尋求透過發債和發行股票集資60億美元，股價早段挫8.83%至11.67美元。

有指美國航空計劃向政府申請120億美元援助，以達到未來6個月避免裁員和減薪，股價早段升4%至12.74美元。

美股首季波濤洶湧，摩根士丹利美股策略員威爾遜表示，雖然股市一般會再次下試低位才會確認見底，但這次有所不同，因為市場每個角落都已經出現強制平倉，若要再創新低，需要出現新一輪強制平倉，但這可能不會再發生了。

威爾遜指出，回顧2018年12月的冧市，當時股市出現與今次類似的強制平倉情況，股市最終亦沒有重新下試低位。他續預期，標指年底升至2,700點，較周一收市有約2.8%上升空間。大摩投資管理應用股市顧問小組主管Andrew Slimmon更看好標指年底可能升至3,000點或3,200點。

年屆83歲、曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)透露，有迹象顯示目前是撈底時機，已開始大舉買入被低估的股票，相信某些公司已準備從股市低谷反彈。

他說：「全世界的大型指數與我們過去所見到的並無太大差別。若回看1987年以來的熊市，就會發現平均跌幅約50%，從高峰到谷底平均不到3年時間。因此，看起來，我們可能正接近這次的終點，因我們已從底部反彈。」他指的是MSCI巴西、土耳其和印度等指數，這些大型指數自年初以來已累瀉24至49%。

他又說：「這些數字並未像整體長期平均水平那麼糟糕，我們可能需要再等一會，看看是否已見底，但當人們問我此時是否買入，我的想法是：如果看到價廉物美的股票，就應該買，因為我們可能已見底了，這次的區別是龐大的紓困計劃正對市場注入資金，只要看到現金大舉流入市場，股票就會郁動。」

他的個人投資正增加對醫療保健、製藥公司的倉位。

另外，沽空數據分析網站Breakout Point指出，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)正進一步削減沽空歐洲公司的淡倉。

該基金在3月21日至3月27日一周，繼續削減沽空的43家歐洲公司淡倉，目前它持有的43家歐洲公司的淡倉，全部降至公司股份比例的0.5%以下，低於披露基準。

在「大鱷」食胡下，歐美股市正連續反彈。橋水創辦人就是人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)。

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