【餐飲寒冬】味千去年少賺七成　料疫情影響上半年業績

集團表示，受疫情及中國政府隨後於今年初實施的防疫措施，已對集團自1月以來的營運活動產生嚴重負面影響，因為集團的大多數餐廳位於中國。由於政府採取強制性防疫措施遏制疫情蔓延，集團自1月起關閉餐廳。儘管自3月1日起已重開其部分餐廳，但由於市場氣氛，該等餐廳仍未以正常產能營運。

此外，由於本集團絕大部分聯營公司、一家合資企業及多家被投資公司的業務均位於中國內地，因此疫情爆發預計將對該等實體產生負面影響。這進而可能對集團於該等被投資公司的投資的可收回性產生負面影響，惟視情況進行減值評估而定，預計集團存貨的可回收性亦將受到不利影響。

董事認為，疫情對集團綜合財務報表的財務影響無法合理估計。儘管如此，預計將對上半年及全年的綜合業績將產生重大影響，例如存貨撥備，物業、廠房及設備、使用權資產及於聯營公司及合資企業之投資減值，透過損益按公平值入帳的金融資產及投資物業的公平值減少。

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