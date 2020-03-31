【全球救市】內地確定進一步對中小銀行定向降準

國務院常務會議周二(31日)召開，確定再提前發出一批地方政府專項債的限額，帶動擴大有效投資，力爭第2季完成發行，同時要強化對中小微企業普惠性金融支持，增加中小銀行再貸款、再貼現額度1萬億元人民幣(下同)，並進一步實施對中小銀行定向降準(即對特定銀行調低存款準備金率)等。

在中小微企業普惠性金融支持措施方面，包括支持金融機構發行3,000億元小微金融債券，全用於發放小微貸款；引導企業信用類債券淨融資比去年多增1萬億元，為民營及中小微企業低成本融資拓寬渠道；鼓勵發展訂單、倉單、應收帳款融資等供應鏈金融產品，促進中小微企業全年應收帳款融資8,000億元。所謂應收帳款融資，即上游企業將對核心企業的應收帳款抵押或轉讓給銀行，以獲得貸款的融資行為。

值得留意的是，中國人民銀行早前剛進行定向降準，3月16日生效，對達到考核標準的銀行調低存款準備金率0.5至1個百分點，並對符合條件的股份制商業銀行，再額外降準1個百分點，預計「放水」5,500億元。

為促進汽車消費，今次國常會亦確定，將年底到期的新能源汽車購置補貼及免徵車輛購置稅政策延長2年等。

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