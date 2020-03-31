新冠肺炎：東方航空去年多賺18%　未能評估疫情影響

集團指出，2020年初疫情爆發加大了全球經濟下行壓力，全球航空業面臨嚴峻的挑戰。多國出台旅行限制措施，旅客出行的需求和意願大幅降低，全球航司航班運力大幅削減，一些航空公司面臨生存危機。目前世界各地疫情的持續時間仍存在較大不確定性，或將放大和延遲對差旅出行需求恢復的影響。本次疫情也許將催化全球航空運輸業的格局發生新的變化。

和行業內大部分航空公司一樣，疫情對集團國際、國內等業務的衝擊和影響存在重大不確定性，對集團全年營運和財務狀況的整體影響目前尚無法準確預估。

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