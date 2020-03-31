【石油大戰】沙特未罷休！4月仍增產 油價倒跌
2020年03月31日 22:04
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，沙特阿美通知油服公司，準備好從4月1日起支持沙特阿拉伯每日增產至1,200萬桶，沙特阿美要求油服公司充分利用包括勞動力和設備在內的資源，將其石油產能提高至每日1,300萬桶。消息拖累油價倒跌，布蘭特期油報每桶26.35美元，轉跌0.26%。
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