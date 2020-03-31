新冠肺炎：國航去年少賺12% 冀將疫情影響降至最低
2020年03月31日 22:05
東網電視更多新聞短片
中國國航(00753)公布2019年度業績，期內收入1,361億元人民幣(下同)，按年減少0.4%，錄得股東應佔溢利64.2億元，按年減少12%；每股盈利46.74分，擬派末期息每股0.04442元。
集團表示，2020年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，國內春運及節後旅客運輸量下滑，全球範圍內人員流動受限導致國際航班量減少，航空運輸業受到衝擊，短期內損失難以避免。集團全力做好疫情防控工作，最大限度保護旅客與員工的健康與安全，並積極履行社會責任，為戰勝疫情貢獻力量。集團通過調整運力結構，優化收益管理，強化成本控制，突出風險管控，努力將疫情影響降至最低。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！