新冠肺炎：國航去年少賺12%　冀將疫情影響降至最低

集團表示，2020年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，國內春運及節後旅客運輸量下滑，全球範圍內人員流動受限導致國際航班量減少，航空運輸業受到衝擊，短期內損失難以避免。集團全力做好疫情防控工作，最大限度保護旅客與員工的健康與安全，並積極履行社會責任，為戰勝疫情貢獻力量。集團通過調整運力結構，優化收益管理，強化成本控制，突出風險管控，努力將疫情影響降至最低。

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