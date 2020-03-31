圓通速遞國際去年少賺74% 料疫情有利發展
2020年03月31日 22:07
東網電視更多新聞短片
圓通速遞國際(06123)公布，截至2019年12月31日止年度業績，期內收入38.97億港元，按年減少12%，錄得股東應佔溢利2,610萬元，按年減少74%；每股盈利6.32仙，擬派末期息每股1仙。
集團指出，疫情對全球貿易造成產生巨大的負面影響，並對集團於2020年財政年度的業務發展產生影響。
不過，即使處於危機，依然存在龐大機遇。由於良好的疫情防控措施，中國正從疫情中復甦。集團認為，中國的工業產品及消費品將於近期未來佔據更多的市場份額。於疫情爆發期間，集團預期民眾將更習慣於線上購物以避免出入公共場所，從而可能會提高部分國家的電子商務滲透率。因此，集團認為電子商務將於2020年財政年度在全球各地蓬勃發展，特別是中國向全球其他國家的跨境電商出口。對於中國擁有完整服務網絡及廣泛的海外服務覆蓋範圍的公司而言，此為一大機遇。因此，集團將把握此等機會。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！