圓通速遞國際去年少賺74%　料疫情有利發展

集團指出，疫情對全球貿易造成產生巨大的負面影響，並對集團於2020年財政年度的業務發展產生影響。

不過，即使處於危機，依然存在龐大機遇。由於良好的疫情防控措施，中國正從疫情中復甦。集團認為，中國的工業產品及消費品將於近期未來佔據更多的市場份額。於疫情爆發期間，集團預期民眾將更習慣於線上購物以避免出入公共場所，從而可能會提高部分國家的電子商務滲透率。因此，集團認為電子商務將於2020年財政年度在全球各地蓬勃發展，特別是中國向全球其他國家的跨境電商出口。對於中國擁有完整服務網絡及廣泛的海外服務覆蓋範圍的公司而言，此為一大機遇。因此，集團將把握此等機會。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626