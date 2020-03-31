【零售浩劫】卓悅去年蝕1.29億 多項措施應對經濟下行
2020年03月31日 22:54
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卓悅控股(00653)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內收入14.58億港元，按年減少18%，錄得股東應佔虧損1.29億元，2018年同期則虧損3,961萬元；每股虧損3.8仙，不派末期息。
展望未來，集團表示，已採取多項措施以應對目前的經濟下行，包括但不限於：重組營業時間，以一班制取代兩班制；全體員工均須放至少5天無薪假，藉此優化員工成本。憑藉與業主的長期良好關係，亦已磋商及協定數個月的租金寬減。
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