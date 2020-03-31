【零售浩劫】卓悅去年蝕1.29億　多項措施應對經濟下行

展望未來，集團表示，已採取多項措施以應對目前的經濟下行，包括但不限於：重組營業時間，以一班制取代兩班制；全體員工均須放至少5天無薪假，藉此優化員工成本。憑藉與業主的長期良好關係，亦已磋商及協定數個月的租金寬減。

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