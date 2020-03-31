新冠肺炎：渣打確認凍結招聘兩個月

渣打集團發言人承認，鑑於前所未有的情況，該行正採取措施以進一步控制支出及保護職位，當中包括將暫停兩個月的內部及外部招聘、減少及重新安排可自由支配的投資支出、並將部分節省的旅遊費用投資於協作科技中，以提高家居工作益效。

渣打預計，今年集團表現或面臨挑戰，將對今年任何可變薪酬作出敏感的調整，該行會於公布首季業績時，提供進一步的更新。

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