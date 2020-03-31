【財經評論】百業存亡繫一線　抗疫救市須撤辣

新冠肺炎疫情第二波正威脅香港經濟，大量市民勢加入失業大軍，百業存亡繫於一線！港府救市力度肯定不足，短期除了須善用儲備加大對企業和勞工的財務支援外，亦宜正視資金加速外流和樓價搖搖欲墜的問題，及早出手穩定資產價格，包括撤除樓市辣招，否則樓價大冧，骨牌效應將變成「催命符」！

據差估署最新統計數據顯示，二月私人住宅售價指數按月跌百分之二點一，為連跌三個月，顯見樓價下行趨勢已成。事實上，近年貿易戰加上本地社會動盪，重創投資與消費信心，樓市的投資環境早已起變化。當日港府採取逆周期措施以遏抑樓價升勢的考慮因素已不復存在，實在沒有道理再繼續維持辣招扭曲市場運作。

更甚的是，今年以來疫情爆發令經濟雪上加霜。金融管理局數據顯示，二月港元存款流失達337億元，足見在營商及投資環境急劇轉壞下，資金已加速流走。君不見首季恒指大跌一成六、出口指數創新低、二月零售業銷貨額史詩般暴挫四成四，再加上近期限制聚會，市道沒有最差、只有更差，香港經濟已處於極端危機。樓價連月下跌，一旦失序崩潰，後果難以想像。

觀乎去年私樓落成量下跌及空置率低企，而今、明兩年的落成量又備受疫情影響而充滿不明朗因素，此時撤辣，一方面不用過於擔心樓價會因交投量上升而失序下跌的風險；另一方面，透過撤辣釋放二手市場流動性，既可滿足自置物業的實際需求，亦可釋放資產價值，變相向市場釋出活水，協助應付失業或營商環境的嚴峻挑戰，緩解市民之急。此外，港元與美元掛鈎，加上息差具優勢，在外資眼中，香港市場是具備價值，撤辣正好有助吸引外資流入，內外活水齊灌可穩定樓市，為經濟保底。

誠然，市場瞬息萬變，身處經濟存亡關鍵時刻，只要港府稍有猶豫怠慢，就要付出沉重代價，更隨時拖累香港墮入萬劫不復之地。客觀而言，樓市已沒有升勢失控的威脅，反而不斷積累斷崖式下跌之痛！過去香港不是沒有嘗過經濟不振、失業高企、樓價崩盤、財富效應失靈及負資產之苦，為何要眼白白讓它重演？

不論歐美日、甚至老對手新加坡，也實施史無前例的對策救市，刻下港府撤辣，正好配合全球放水潮流，畢竟當前樓市問題迫在燃眉的，已非一業興百業衰的問題，而是一業活則百業得紓之機，就待港府果斷作出戰略性救市的一步！

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