搶糧等效應！泰國出口米價飆至6年半最貴

外國傳媒報道，由於泰國、越南今年遭逢乾旱，中國又在湄公河上游建水壩，越南快速都市化，以及疫情造成恐慌性搶購等影響，泰國出口的米價達每公噸550美元(約4,290港元)，為2013年8月以來新高；泰國為世界第2大稻米出口國，佔全球稻米出口比重達23%。

由於泰國及越南稻米出口減少，美國農業部在2月時，下調全球稻米貿易總量70萬噸，至4,530萬噸；而2018年時，泰國出口了1,110萬噸稻米，但當地貿易商估計，今年泰國可能只能出口750萬噸稻米。

泰國從去年8月雨季開始即逢乾旱問題，降雨量較往年低了30%，泰國匯商銀行預計，如果乾旱時間持續到6月，今年2至7月的稻米收成可能只有往年一半。

報道指到，中國、印尼及尼日利亞等屬新興市場的主要東南亞稻米進口國，特別容易觸發通脹的風險，繼而影響國內的消費狀況。

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