新濠國際純利6.8億元　按年增32%

主席兼行政總裁何猷龍在業績報告內表示，儘管今年受疫情蔓延影響，公司的資本負債比率理想，而且近期推行的成本削減措施和資本支出遞延計劃，將有助維持常規股息計劃，並全力應對疫情帶來的考驗。

去年公司淨收益為450億元，按年增加約10.5%，這主要由於中場賭桌分部表現做好帶動娛樂場博彩收益增加所致。經調整除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為125億元，按年增長約15.1%。

於2019年12月底，該公司之銀行結餘及現金為112.13億元；資本負債比率41.2%，按年增加1.6個百分點。

公司同時亦披露，新冠肺炎疫情下，澳門的入境禁令、限制和檢疫要求等，預計將嚴重影響公司的娛樂場及度假村營運，而且已對今年第一季的財務狀況及營運造成重大不利影響。而由於業務所受干擾仍然持續，公司預計相關不利影響在今年第一季之後將會繼續及甚或惡化。

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