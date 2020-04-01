謝瑞麟預警全年蝕八千萬

公司於上述盈警公告內稱，2月本應為零售業傳統旺季月份，但公司在本年2月錄得回顧期內最疲弱的整體銷售，預期按年下跌約88%。公司解釋，今年1月起，新冠肺炎疫情肆虐，重創零售業，亦令本已受香港社會動盪以及中美貿易摩擦升溫影響的中港經濟，雪上加霜。

為減輕香港本地社會動盪以及新冠肺炎疫情全球爆發所帶來的經濟影響，公司將繼續沿用多項自2019年8月起實施的節省成本措施和營運策略，並繼續與業主商討豁免租金或減租，又會精簡業務營運以降低所有成本和支出，並正在重整零售網絡(包括關店)，以應對當前不利環境做好準備。

事實上，疫情重創本港零售業，已有多間大型連鎖店舖暫停門市運作或關閉部分分店。其中謝瑞麟珠寶上月回覆本報查詢時證實，關閉若干店舖，受影響前線及後勤員工安排放無薪假或年假，據知當時關閉的店舖多達十多間。

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