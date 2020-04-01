南海控股主席於公司淡倉升至25.97%
2020年04月01日 00:05
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香港交易所(00388)披露權益顯示，南海控股(00680)主席于品海於公司的淡倉，在3月27日由19.27%升至25.97%，原因是于氏將額外逾46億股股份用作抵押之用，他持有的好倉則維持59.25%不變。持有淡倉(Short Position)者，是指有關人士根據證券借貸協議借入股份，或因持有、沽出或發行金融工具，而有責任或權利向他人交付相關股份。
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