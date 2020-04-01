李秀恒：加強資助企業刻不容緩

本以為內地爆發新冠肺炎疫情已是今年最大的「黑天鵝」，怎料這隻「鵝」竟滿天飛，令病毒迅速擴散至世界各地，重創全球金融業。

屋漏偏逢連夜雨，3月中旬沙特阿拉伯又與俄羅斯因石油減產談判破裂而爆發「減價戰」，油價隨即暴跌，拖累全球股市一同「陪葬」。

美股歷史性1個月內出現四次熔斷，蒸發約三分之一市值；歐洲及亞太區股市亦跟隨下跌，屢創新低，甚至還出現外匯、債券、大宗商品及黃金價格全部被「無差別拋售」的情況。

惟隨着美聯儲「無限量寬」救市、各國央行紛紛放水，以及G20宣布向全球經濟注入5萬億美元救市後，有不少經濟分析師認為，股市將會出現V形反彈，收復至少一半的跌幅，亦有人預計美股最快6月便能收復全部跌幅。

不過，筆者沒那麼樂觀，因現時不確定因素仍未完全消失，且市場恐慌情緒仍處在較高水平，此階段很難斷言股市及經濟會快速反彈，投資者還是要小心為上。

事實上，與2008年金融海嘯和1997年亞洲金融危機不同，今次環球金融危機並不是由經濟因素或金融問題所引起，而是由病毒導致全球經濟活動急停，尤其是實體產業鏈停擺而觸發的金融危機，與以往的危機性質有異(SARS影響範圍較小)。

因此，過往行之有效的所有金融層面的救市和刺激經濟措施，如印錢、降息等，效果可能都會大打折扣，或者失效。如何盡快遏制病毒在全球的傳播，紓緩民眾恐慌情緒，以及盡快令企業回復生產，才是今次救市的關鍵。

要知道，金融業與實體產業鏈唇齒相依，當實體產業鏈長時間停擺，實體經濟面臨重大危機之時，資本市場也必然會恐慌及崩潰。

現時反映市場恐慌情緒的VIX指數仍處在偏高位置，可見市場依然處於極度不安的狀態，若疫情長時間持續或出現新一輪爆發，隨時再次引發金融市場「海嘯」，屆時再多的救市措施可能都作用有限。

除遏制病毒傳播外，金融市場更希望見到各國政府對實體產業及企業進行直接的援助。諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)就指出，疫情是另類危機，貨幣政策作用有限，美國政府應暫時忽略財赤，向受疫情影響的人提供大量資金，即「直升機派錢」。

事實上，受到油價和封關雙重打擊的波音公司，在早前傳出可能會得到美國政府注資後，股價一度飆升逾20%。

由此可見，對實體產業和企業的直接援助，有利穩定金融市場，非常時期就要用非常方法，特區政府亦應考慮擴大直接支援中小企業的力度，助企業度過困境的同時，維持本地金融市場的穩定。

至於市民大眾，疫情期間多個錢，對緩解停工和失業等帶來的經濟壓力必有幫助，所以政府派錢宜早不宜遲。

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