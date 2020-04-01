大健：與內地客開視像會議具挑戰

自從疫情而在家工作，我手機服務計劃內的數據使用量大減，而通話時數則大增。相信不少人都有同樣情況，這個多月來因工作需要而講的電話數量大增，甚至所開的電話和視像會議數目超過職業生涯以來總和。

電話會議已流行多年，但可以避免的話我都不會使用。電話會議的技術和設備好像多年來沒有進步，音色往往比一般電話要差一截，遇上參與者來自不同國家時更會斷斷續續。隨着使用視像會議的技術和設備要求愈來愈低，而且話音質素良好，我愈來愈覺得隔空開會的確有其效率，尤其是被迫參與一些與自己無關的會議。

不要以為現在流行視像會議就可以開會無國界，因為並非每家公司都有資金和資源使用那些知名的視像會議軟件。當然市面上有免費軟件可用，但並非每個參與者都懂得用或用得到。

所以與內地客人開電話或視像會議才是真正的挑戰，往往到最後只能用那個內地知名的通訊軟件，一對一通話問題還不大，但參與者一多音質便下降，而且往往在會議中途有人突然斷線。還有，他們往往喜愛邊會議邊在街上走，卻總不會把咪高峰靜音。

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