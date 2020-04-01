沈振盈：大市月內挑戰二萬五關

過去一周港股逐步回穩，恒指過去五日雖然反覆，但23,000點水平的支持已可確認。恒指於3月19日所造的21,139點低位，應可確認是上半年的底部。自3月初新冠疫炎的疫情在全球擴散後，美股大插，港股亦難以獨善其身。雖然此刻美國的疫情仍在爆發中，高峰期未見，但市場資金已開始入市，令股市先修正之前的過分跌幅。

其實在3月中的跌浪，特別是美股，筆者一直強調，是涉及到對沖基金拆倉及去槓桿的斬倉，才會出現如此巨大的跌幅。這是技術因素使然，亦令到市場出現非理性的恐慌，引致股價極度超賣。

隨着全球央行大幅放水，美國更無限量「量化寬鬆」，令市場流動性大增，自然可以令到股市解燃眉之急。雖然此刻疫情仍未完全受控，但股市已經「不等人」，率先回升。道指及恒指分別從低位反彈了逾4,000及2,000點。當中最大的原因，是很多對沖基金在低位被迫斬倉，貨源已轉手。初步估計，今次就算只是反彈浪，恒指在4月份也有條件向上挑戰25,000點關口。

後市方面，主要是看歐美疫情的發展，以及仍未出手的中國大陸。只要美國疫情數字見了頂，而中國又正式公布召開兩會時間之時，應是此次反彈浪的高峰期。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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