馮宏遠：中港股市有望率先反彈

環球股市經過動盪的第一季，臨近季結紛紛出現反彈。適逢中國3月份官方製造業採購經理人指數(PMI)達52，較2月份35.7大幅回升，數據好轉令市場憧憬早前中國積極復工，促使經濟從衰退中快速復甦的策略或能奏效。

的而且確，隨着上月底各地債券市場回穩，短期內風險資產沽壓最沉重階段或已過去，展望第2季，各地股市是有一定反彈條件。首先是估值收復，3月「風險平價策略」之亂剛過，雖然亞洲股市未算是重災區，惟不少股票仍捱沽至估值甚殘的水平。當然，部分行業例如製造業、零售及旅遊行業，其基本因素自然會受到新冠肺炎疫情全球擴散的衝擊，但例如公用事業、電訊及互聯網服務等，業務並未受到疫情嚴重影響，經過上月沽售，現時估值仍處低水平，或可獲資金重新吸納。

另一方面，歐美疫情仍然嚴峻，黃金及美債等避險資產亦已屆近期新高，資金欠缺投資選擇下，有機會因此重回亞洲。中港有可能在經濟率先復甦的敍述下回升，筆者亦認為可以博反彈。然而，在中國復工後出現二次社區感染的可能性仍然存在，加上歐美訂單凍結對中國製造業影響仍需時浮現，不宜視上月底低位為中長期底部，本季仍宜採取短線小注博反彈策略，保存資本為先。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士）

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