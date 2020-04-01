向世界錢進：赴泰養老　20萬存款享永居待遇

喜愛一個國家，不一定要入籍，獲取簽證居留也可。無論你是喜歡泰國的海灘美景、地道菜式、又或泰式按摩，泰國總有令人想居住的理由。只要符合條件，就算只有20萬港元，也可申請簽證居住在泰國，享受悠然自得的生活，萬一生病，也會有物超所值的醫療服務。

睿進海外投資行政總裁毛迪生表示，泰國已是不少香港人選擇移居和置業的地方，主因當地的平均生活指數僅為香港價錢的30至40%水平，已可找到高質素的購物、飲食和休閒體驗，非常划算，加上氣候宜人，是移居和退休的理想地方。

例如原籍德國的Max，現職睿進泰國營業總經理，家族從事水利工程建設為主。他在一一年來到泰國，就深深被這個國家及其人民吸引，至今已住在泰國九年。他認為住在泰國，可讓人領略感受到自然輕鬆的生活，亞熱帶的氣候亦令人悠然自在，加上泰國人的包容和好客之道，令他一直留在泰國。

不過，一般人要申請永居以至入籍泰國並不容易，但如果是申請非移民簽證在泰國居留並定期續簽，門檻則相對較低。

毛氏指，年滿50歲的港人可申請泰國養老簽證，這亦被稱為退休簽證。持有人可定居一年，每年續期一次，優勢是可無限次每年續簽。條件除了年齡外，還要在泰國的銀行擁有不少於80萬泰銖（約19.1萬港元）的存款，或者月入不低於6.5萬泰銖（約1.55萬港元），並提供無犯罪紀錄證明書，以及沒有指定疾病如痲瘋病、結核病等的醫療證明。

養老簽證的持有人不能在泰國工作，亦不能申請泰國永居權。如果配偶不符合退休簽證的資格，則可透過出示結婚證書來申請。

他補充，如果未夠歲數申請退休簽證，又或想在泰國工作，可考慮泰國精英簽證。這是一個由泰國政府主辦的國家級會籍身份，官方名稱是「泰國國家益利尊榮卡」，在○三年推出，以吸引和鼓勵因商務或休閒目的而要多次到泰國的高資產人士。

申請人可享有多次泰國入境特別簽證，例如每次出入境泰國可享機場出入快速通道、出入境貴賓休息室。會籍費由最便宜的50萬泰銖（約11.9萬港元）五年簽證（可定居五年），到較貴的214萬泰銖（約51.1萬港元）二十年簽證（可定居廿年）。二十年簽證亦需付2.14萬泰銖（約5,118港元）的年費，但有每年一次免費身體檢查、24次SPA按摩等服務。另家庭成員可以約一半價錢享有同等服務。

持有精英簽證人士可以在泰國的銀行開戶，當地的駕駛執照和工作許可的申請亦可得到簡化，並提供包括中文和英文的支援服務。惟要注意，在泰國居留期間，精英簽證人士需要每90天提交居留報告，但經由網上提交資料還是方便的。

除了上述簽證以外，外國人亦可透過工作簽證或商務簽證取得在泰國的居留許可。工作簽證須提供泰國勞工部的批准信，以及要在泰國有工作。而有意移居人士若不想打工，計劃做生意的可申請商務簽證。但須注意一般規模的公司，需要與泰國人合夥，外國人只能佔最多49%股權，泰國人要佔超過一半股權。幸而，在泰國做生意成本遠比香港低，一般員工月薪大約數千港元。

至於想買物業住在泰國，價錢又如何？參考Sakura Global網站資料，一個曼谷學校區公寓，面積約236方呎，售價約23萬港元，呎價約974港元。至於一個位於布吉島的度假別墅，面積約1,991方呎，售價約262萬港元，呎價約1,315港元。每呎千餘元甚至不足千元一呎的售價，在香港已難以找到了！

人們選擇移居另一個地方，除了着重當地衣食住行的水平，醫療和教育質素同樣重要，特別是想退休養老，又或小朋友仍處求學階段。

睿進毛迪生指，衣食住行以外，泰國的醫療和教育的質素與香港相差不遠，符合港人需要。在泰國生活不需入籍也可享當地便宜但高質的醫療服務，例如到當地公立醫院看醫生、進行藍光洗牙費用等，都不用100港元；到私家醫院生小孩的費用亦僅約萬餘元。

質素方面，他引述《2019年全球退休指數報告》資料，泰國是「全球最佳醫療保健國家」第三名，醫院有國際認證證書，環境達五星級酒店水平，但費用合理便宜，且不少醫護人員大多具備海外留學背景，港人用英文與他們溝通亦不成問題。有些醫院更有懂不同語言（包括中文）的醫療翻譯服務人員，減低醫護和病人在溝通上的困難。

再者，當地預約看病和做手術的時間不會太久，較香港優勝，且醫院收費的透明度高，不少都會公開藥物費用和醫療費用，讓大眾可以比較價格。

他認為，一個國家有強大的醫療和健康保障是非常重要的，因這同時與社會穩定以及經濟環環相扣。外國人才和投資者會被吸引過來居住，當地人亦會安居樂業。

教育方面，有別香港傳統學校的填鴨式教育以及在港國際學校的高昂學費，在泰國選擇國際學校讀書，一年學費連書簿費約10萬港元，較多家庭能夠負擔。而不少英美著名的國際學校在泰國開設了分校，質素具保證。

英式國際學校的教育課程跟歐美大學接軌，教育水平被國際考試機構認可。再者，當地不少老師是在歐美大學取得學位後回流任教，採用西方教材和教學方式，相對國際化。

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