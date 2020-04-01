歐股創2002年以來最差季度表現　銀行股受壓

三月最後交易日，歐洲走勢向好，當中英國富時100指數報5,671點．升1.95%；德國DAX指數收報9,935點，升1.22%；法國CAC指數報4,396點，升0.40%。

事實上隨着新冠肺炎全球擴散，歐股創下了自2002年以來最糟糕的季度表現，Stoxx 600指數下跌了23.1%，同時是最差的首季表現。在此期間，西班牙的IBEX指數下跌了30%，意大利的FTSE MIB指數下跌了28%，德國和英國的藍籌股都下跌了約25%。

然而外國傳媒報道，沽空數據分析網站Breakout Point指出，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)正進一步削減沽空歐洲公司的淡倉。該基金在3月21日至3月27日一周，繼續削減沽空的43家歐洲公司淡倉，目前它持有的43家歐洲公司的淡倉，全部降至公司股份比例的0.5%以下，低於披露基準。

個股方面，周二德國外賣公司Hellofresh股價上漲了13%，而英國房地產開發商Hammerson則上漲了16%以上。

英國《金融時報》引述消息指，多間英國銀行預計英國審慎監管局將叫停銀行支付未來數周內派發的股息，涉資75億英鎊，以提高新冠肺炎爆發期間銀行的資本水平。

英國銀行股蘇格蘭皇家銀行跌5%；萊斯銀行則跌6%。

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