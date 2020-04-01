理財Campus：美股頻熔斷　亂市鬥炒技

自上月新冠肺炎疫情在歐美火速擴散，美股近十年升浪於剎那間終結，更觸發數次熔斷，令環球投資者慌忙躲避。原本相對保守資產，例如黃金及投資級別債券亦一度被拋售。交易員、基金經理以至個人投資者憶述美股暴跌時雖然一度嚇呆，但仍成功極地求生並有斬獲。

●程式交易員：押注外國電子交易商股

美股熔斷發生在3月9日、3月12日及3月16日，標普500指數均一度下跌7%，令交易暫停15分鐘，而該三天收市都跌凸，分別收跌7.6%、9.51%及11.98%。擔任交易員的香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民趁機加倉，更有斬獲。

他說，「你可能估唔到，人哋炒美股，當時我就炒美股相關嘅荷蘭股Flow Traders(FLOW)。佢係一間荷蘭上市，從事交易所買賣產品(ETP，包括ETF和槓桿及反向產品)的全球電子流動性提供商。當個市愈恐慌，大部分投資者就會瘋狂沽貨，小部分投資者則慌張買貨，令該公司不斷賺買賣差價。該股價喺美股第一次及第三次熔斷時爆升得最勁，單日均升超過7%。」

但他提醒，FLOW只適宜短炒，因公司好景時多向員工分紅，而非再投資於公司業務，所以股價未必能持續向上。他也提到另一家流動性提供商Virtu Financial Inc，但其值博率較FLOW低，因其股價由年初至第一次熔斷前已累漲超過六成，且其市值較大，更受大市氣氛影響。

上月美股大幅波動下，蔡嘉民也當了夜貓，到凌晨兩點多美股大局已定時才願睡覺，他慶幸自己未有損手，捱眼瞓都值得！

原來他善用程式交易，避過一劫。例如，他運用兩條均線交叉作為買賣信號。當五天移動平均線超過十五天移動平均線時，即出現黃金交叉便買入。相反，當五天平均線低於十五天平均線時，即出現死亡交叉便賣出。他發現，2月24日出現沽出信號，所以便沽空美指期貨。

此外，可留意債息及信用利差來判斷後市。他指，每逢聯儲局減息，股市都有下跌壓力。另公司債及政府債息差一般為三厘，如果擴至五厘或以上就屬不正常，將令信貸違約風險增加，股市下跌。所以，他中線看淡美股及港股。

●外匯虛擬幣炒家：乘勢沽空新興市貨幣

外匯及比特幣投資者馬光健(KK)觀察到，多個新興市場貨幣在二月初呈弱勢，給予市場超強信號，環球股市危機正醞釀。南非蘭特、墨西哥披索及巴西雷亞爾兌美元於二月均下跌超過4%，三月份再跌超過一成。美股跌勢緊隨其後，二月中先見頂，三月初跌勢加劇並於中旬見第一個底。他預計，「美股未跌夠，會有第二波出現，到時恐怕會有翻版雷曼事件出現，並引發大災難。」

他一直沽空新興市場貨幣，並指美國聯儲局三月份兩度緊急降息均無助新興市場貨幣止跌。聯儲局分別在三月三日下調聯邦基金利率0.5厘，再於3月16日下調1厘，但墨西哥披索兌美元繼續下跌。他指，「新興市場貨幣有排跌，情況似部車跌入山崖，用手掣拉都冇用。」

新冠肺炎疫情將導致全球金融系統崩潰，所以他打算買入黃金作投資，另買入比特幣當水泡。他說，「今次全部人都慘，嬰兒潮世代嘅退休金縮水；後生嘅則難搵工，負債纍纍。央行狂放水令通脹加劇，資產價格短期內可能爆漲，貧富懸殊更明顯，民怨四起。屆時，國際金價會進一步爆上。另當央行失去市民信任，被新貨幣系統取代，比特幣嘅角色就會更彰顯。人人唔再當佢係遊戲貨幣，而當佢係信用貨幣，其價格亦會被炒高。」

●基金經理：追入波音認購期權勁賺

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠管理的基金則短炒微型標指期貨，每點以五美元計。他分享心得：「除咗逢周五，炒指數坐過夜都OK，因為一旦翌日起床後發現美股狂插，咁喺亞洲市段都仲有得止蝕。」

另外，他在熔斷過後，曾追入波音(Boeing)博反彈。他指，三次熔斷中航空股都成為重災區，波音單日跌幅嚇人，分別跌13.4%、18.11%及23.85%。他眼見，波音股價由二月中的349美元大跌至近三月中的100美元，便立即買入該股認購期權，合約為三個月後到期，期權金為30美元，最終贏一倍離場。他提醒，一般期權金金額為正股股價的5%已是上限，而是次更高達三成屬超高，但認為其股價再插的幅度有限，且頂多輸去期權金，才敢下注。

馮宏遠分享Chok市求生術，「喺呢類型跌市中，最緊要抑壓自己嘅貪念！嚴守個人投資紀律，包括減少注碼及交易頻率，並堅守股價於高位跌三成離場的原則，先可從容面對。」他管理的投資組合最近維持七成現金，自行為客操盤，透露每晚交易的股份不多於五隻，重質不重量及「唔熟唔食」，避免在跌市中因投資組合雜亂無章而令自己慌失失做錯決定。

對於後市他不敢樂觀，「依家無咩交易員經歷過二戰時期，唔知經濟長期停擺係咩一回事，所以都好難估到結局。但我擔心情況會繼續差落去，愈嚟愈多公司會執笠。」他續說，由美股標普500指數期權引伸波幅得出的VIX指數，即使由歷史新高89水平回落至65，但仍屬高位，反映美股波動風險未有下降。另外，基本金屬價格下跌，他擔心有機會觸發另一場由銀行引爆的金融危機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626