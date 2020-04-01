【全球救市】未夠喉！特朗普籲兩萬億美元投資基建
2020年04月01日 01:13
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(Getty Images圖片)
美國早前批准金額達2萬億美元的經濟刺激措施，總統特朗普周二在Twitter表示，在美國利率為零的情況下，現在正是實施我們期待數十年的基礎設施法案的時候了。它應是非常龐大且大膽的，規模2萬億美元，且只專注於就業，以及重建我們國家曾經偉大的基礎設施！
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