【全球救市】未夠喉！特朗普籲兩萬億美元投資基建

美國早前批准金額達2萬億美元的經濟刺激措施，總統特朗普周二在Twitter表示，在美國利率為零的情況下，現在正是實施我們期待數十年的基礎設施法案的時候了。它應是非常龐大且大膽的，規模2萬億美元，且只專注於就業，以及重建我們國家曾經偉大的基礎設施！

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626