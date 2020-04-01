美股午後轉跌　道指挫近300點

美股周二午後轉跌，市場仍在觀望美國下一輪刺激措施，道指目前報22,047點，跌280點或1.25%；標指報2,589點，跌36點或1.40%；納指報7,709點，跌64點或0.84%。

據稱白宮與美國國會民主黨人正在為第四輪經濟刺激做準備。特朗普呼籲推出2萬億美元基建議案。

美股三大股指在首季蒙受巨大損失，其中道指可能錄得史上最差第一季度表現。摩根士丹利美股策略員威爾遜表示，雖然股市一般會再次下試低位才會確認見底，但這次有所不同，因為市場每個角落都已經出現強制平倉，若要再創新低，需要出現新一輪強制平倉，但這可能不會再發生了。

威爾遜指出，回顧2018年12月的冧市，當時股市出現與今次類似的強制平倉情況，股市最終亦沒有重新下試低位。他續預期，標指年底升至2,700點，較周一收市有約2.8%上升空間。大摩投資管理應用股市顧問小組主管Andrew Slimmon更看好標指年底可能升至3,000點或3,200點。

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