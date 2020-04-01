期金收市跌穿1600美元　全月仍升逾1%

中國二月經濟數據「v彈」，美元走勢堅挺，拖累紐約期金收市跌穿1,600美元，報每安士1,596.6美元，跌2.8%或每安士46.6美元，為逾一周低位。全月計，金價仍升約1.6%。

FXTM分析師Lukman Otunuga表示，投資者仍然對這種謹慎情緒猶豫不決，這刺激了對美元的胃口，隨着投資者從中國的積極經濟數據中獲得安慰，整個市場的情緒似乎正在改善。

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