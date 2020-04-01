國際油價反彈2%　沙特未罷休續增產

美國總統特朗普及俄羅斯總統普京同意進行旨在穩定能源市場的會談之後，油價自「2002年以來新低水平」反彈，周二紐約期油收升1.94%或39美仙，至每桶20.48美元。布蘭特期油則跌2美仙至每桶22.74美元。

受累於新冠肺炎及主要產油國掀起價格戰，國際油價本月價格下跌超過54%，是自2008年10月以來最大的一個月跌幅。本季度下跌超過66%，創下了最大的季度百分比跌幅。

事實上，沙特未肯罷休！沙特阿美通知油服公司，準備好從4月1日起支持沙特阿拉伯每日增產至1,200萬桶，沙特阿美要求油服公司充分利用包括勞動力和設備在內的資源，將其石油產能提高至每日1,300萬桶。

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