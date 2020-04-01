富國銀行：料華府全年增加2.8萬億美元債務
2020年04月01日 03:37
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(中新社圖片)
富國銀行(Wells Fargo)分析師表示，因籌集現金來實行刺激經濟計劃，美國政府可能在第二季度增加1.4萬億美元(下同)債務，整個財年則淨增2.8萬億元。
該行又預計，美國2020財年聯邦預算赤字可能增至2.4萬億美元，佔GDP的11.2%，這將是自第二次世界大戰以來最大赤字GDP佔比。
早前，美國政府簽署了一項2.2萬億美元的援助計劃，計劃包括向美國人直接發送支票，並向醫療服務提供者提供數十億美元的資金。
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