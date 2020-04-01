港股ADR收挫262點　騰訊守380元關

美股向下，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23,341點，跌262點或1.12%。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報43.42元，較港收市跌0.73元；騰訊控股收報380.52元，較港收市升0.32元。

油股下挫，中石油收報2.79元，較港收市跌0.05元；中海油收報8.02元，較港收市跌0.11元。

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