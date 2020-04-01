淘金熱不減！黃金ETF錄10年來最大規模資金流入

風險資產價格有回暖迹象，惟投資者仍瘋狂買入黃金交易所交易基金(ETF)。外媒報道，上周，道富銀行的SPDR Gold Shares基金流入近29億美元(下同)，為2009年來最大規模。

另外，貝萊德旗下200億元的iShares安碩黃金信託周一吸引3.32億元資金流入，為2011年以來最大流入規模。

數據顯示，黃金ETF的持倉規模目前處於紀錄高位。Spectrum Management Group總經理Bob Phillips稱，「黃金一直被人們視為最終貨幣形式，需求保持在很高水平，因為黃金是對沖貨幣貶值風險的工具。」

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