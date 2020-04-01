【全球救市】傳特朗普同意延遲3個月徵收部分關稅

外國媒體報道，美國總統特朗普同意了一項企業的要求，延遲三個月徵收部分關稅。

據悉，特朗普將頒布行政命令，推遲徵收最惠國待遇關稅。這項命令最早可能在本周發布，美國財政部將有權指示海關和邊境保護局推遲90天徵收這些關稅。

不過這項行政不適用於特朗普因實施貿易行動而徵收的關稅，例如對中國商品或全球鋼、鋁徵收的關稅。

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