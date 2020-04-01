【高息不再】應英國監管機構要求　滙豐及渣打宣布暫停派息

董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月14日派發的第4次股息每股普通股21美仙，亦決定在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

此外，渣打集團亦宣布，決定撤回派發2019年末期息每股20美仙，並暫停2020年2月28日宣布的回購計劃。另亦不會派發2020年的中期息，關於2020年的末期息，則要考慮集團全年的財務表現以及當時的中期前景而定。

滙豐指出，董事會明白新冠肺炎疫情對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，以及集團在協助客戶度過這場危機並保留資源以備於復甦時用作投資所擔當的重要角色。集團擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但當前局勢極不明朗，難以評估疫症的持續期及影響。

滙豐將於4月28日公布2020年第1季業績。在艱難的經濟環境下，集團首季業績仍然穩健，而且信貸業務至今表現良好。然而，由於新冠肺炎疫情對全球，以至對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響，集團預期制訂保險產品業務的列帳基準收入，及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整將會受到影響，而預期信貸損失亦將會增加。

為支援全球客戶，滙豐因應適當情況為個人客戶提供協助，包括暫停按揭、個人貸款及信用卡等產品的還款、豁免部分收費及協助他們獲取現金。工商客戶方面，集團將考慮暫停借貸還款、延長貿易及營運資金貸款期限及豁免部分產品的收費。另已向香港部分個人客戶推出特別「支援貸款」，又撥出80億英鎊支援英國的工商客戶，並與中國內地的醫療服務供應商合作，提供虛擬諮詢服務，以紓緩醫院的壓力，減少交叉感染。滙豐於2月份宣布了一系列措施協助香港的工商及個人客戶，為不同規模的企業提供超過300億港元的即時流動資金援助，同時減輕個人客戶的短期現金流壓力，加強保險保障。隨着疫症繼續蔓延，集團會繼續檢討及修訂有關援助措施。

滙豐已宣布提供2,500萬美元成立新冠肺炎病毒慈善基金，以支持國際醫療援助，保護弱勢社群，及確保糧食供應。慈善基金的用途將因應各地需要自行決定，但集團已撥捐175萬美元支持中國、香港及印度的援助工作，另捐出100萬英鎊予英國國家緊急信託基金會和英國紅十字會，又向國際紅十字會與紅新月會國際聯合會以及世界衞生組織的新型冠狀病毒團結應對運動捐出100萬美元。透過滙豐於香港的長期慈善項目，集團正制訂應對弱勢社群迫切需要的方法，並為日後的復甦提供支援。

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