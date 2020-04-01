【專家點評】古勝：國壽咩位入市博反彈？

港股似乎已經搵到短期底部，過去5個交易日都企穩23,000點樓上，一日未跌穿呢個位，缸邊友短線就唔好睇得太淡。至於係咪要趁勢買上去？咁就要睇各位自官持貨能力，若然仲有餘力，都可以博吓落後大藍籌。

再睇走勢，國壽早前或因拆倉關係，而令股價喺3月19日低見11.64元，不過即日已重上12.86元；其後股價逐步回升，近日徘徊15元水平，雖然由低位計反彈頗大，惟相信再見11元的機會甚微。另該股連續多日企穩10天線，整固後若配合大成交升穿20日線15.6元水平，可望挑戰50日線18元，建議15元以下小注入市，向下跌穿13.88元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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