【專家點評】古勝：國壽咩位入市博反彈？
2020年04月01日 07:00
東網電視更多新聞短片
港股似乎已經搵到短期底部，過去5個交易日都企穩23,000點樓上，一日未跌穿呢個位，缸邊友短線就唔好睇得太淡。至於係咪要趁勢買上去？咁就要睇各位自官持貨能力，若然仲有餘力，都可以博吓落後大藍籌。
就好似中國人壽(02628)，早前公布去年賺582億元人民幣(下同)，按年升逾4倍，派息0.73元，現價市盈率不足7倍，息率高逾5厘。加上國壽投資以A股為主，而內地市場相對封閉，又有無形之手撐市，現時上證指數約2,700水平，向下空間有限，至於會否向上，就要睇內地未來復工及經濟復甦情況！
再睇走勢，國壽早前或因拆倉關係，而令股價喺3月19日低見11.64元，不過即日已重上12.86元；其後股價逐步回升，近日徘徊15元水平，雖然由低位計反彈頗大，惟相信再見11元的機會甚微。另該股連續多日企穩10天線，整固後若配合大成交升穿20日線15.6元水平，可望挑戰50日線18元，建議15元以下小注入市，向下跌穿13.88元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！