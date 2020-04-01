【高息不再】渣打撤回派發去年末期息及回購計劃
2020年04月01日 07:05
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渣打集團(02888)指出，新冠肺炎大流行給世界帶來的前所未有的挑戰，集團接獲英國審慎監管局要求，決定撤回派發2019年末期息每股20美仙，並暫停2020年2月28日宣布的回購計劃。另外，亦不會派發2020年的中期息，關於2020年的末期息，則要考慮集團全年的財務表現及當時的中期前景而定。
集團指出，其資本充足，資本和流動性指標仍遠高於監管門檻。即日起，將啟動5,000萬美元的全球基金，以緩助感染新冠肺炎疫情的病患。
同時，集團承諾以優惠利率提供高達10億美元的資金，以協助企業對抗疫情。
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