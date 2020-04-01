惠生去年蝕47萬人幣 料豬肉產銷業務復甦延遲
2020年04月01日 07:05
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惠生國際(01340)去年錄得股東應佔虧損按年收窄至47.4萬元人民幣(下同)，每股虧損0.05分，不派末期息；2018年同期虧損約3.42億元。
公司指出，集團於該年度從未經歷如此艱難的市況及災難性的環境。自2018年10月24日起，公司經營豬肉產品生產及銷售的中國附屬受到非洲豬瘟疫的影響，並已接獲常德市農業委員會的檢疫令，責令屠宰所有生豬及暫停我們於湖南省的營運。於暫停後，於2019年及截至本報告日期，整體營運仍處於暫停狀態。
儘管非洲豬瘟疫疫情已穩定，且於過去數月僅發現中國少數感染個案，然而非洲豬瘟疫的爆發仍嚴重影響其他國家。市場價格上升及生豬及豬肉產品的每日供應減少，影響客戶需求。因此，截至去年12月底止年度，公司生產及銷售豬肉產品的業務分部並無錄得收入。
更甚者，新冠肺炎疫情於2020年1月中旬爆發，中國多個省份及直轄市已採取緊急公共健康措施及各種行動，以防止疫情擴散，包括限制農曆新年假期後人民的流動及復工日期。由於中國多個城市的運輸設施暫停或限制服務，以防止疫情擴散，受影響省份及直轄市的若干工人未能恢復工作。因此，集團預期豬肉生產及銷售的業務分部的恢復將進一步延遲。
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