新昌創展附屬潮安被下令清盤

公司指出，根據集團未經審核綜合管理帳目，於今年2月29日，潮安持有集團總資產的約14.8%(不包括公司間結餘)；潮安於1月1日至2月29日期間產生的收入(不包括公司間交易)佔集團收入的不到5%。集團約85%的生產及運營將繼續並保持穩定。

鑑於上述原因，董事會認為該命令不會對集團的財務狀況及業務運營產生任何重大影響。公司將繼續就上述事宜尋求專業意見。

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