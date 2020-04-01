【專家點評】陳樂怡：潤地財務穩健吼得過
2020年04月01日 07:30
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美股周一做好，加上中國3月製造業PMI勝預期，港股周二高開全日升428點報23,603點。國指升192點至9,594點。大市成交為1,133億元。中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)績後均走低4.3%。內房股反彈，世茂房地產(00813)飆7.9%，龍湖集團(00960)升4.9%。
中共中央政治局早前召開會議要求加強宏觀政策調節，引導貸款市場利率下行。人民銀行即在3月30日進行的7天期逆回購利率下調利率0.2厘，為2015年以來最大的降幅。人行貨幣政策委員會委員馬駿接受訪問時表示，此次逆回購降息，標誌人行貨幣政策，進入加大逆周期調節力度階段。而寬鬆貨幣政策將會利好內房銷售。此外，房策方面亦見放寬，個別城市發放購房補貼以及放寬預售條件，料有助於行業第二季度起銷售改善，部分房企績後更調高全年銷售目標，值得逢低吸納。
美團點評(03690)得益於成本控制及效率提升，去年第四季業績勝預期，帶動股價周二強勁反彈，飆6.4%。不過，公司預計餐飲外賣、到店及酒店旅遊業務受疫情拖累，今年首季將錄得經營虧損。事實上，首季業績疲弱，為市場意料之內。但疫情為美團長遠發展帶來好處，如獲取更多客戶、吸引餐廳登陸平台，以及免接觸外送服務模式成功提升效率。由於餐飲及到店酒店旅遊為疫情受害板塊，仍然需時復甦，股價短線或仍會波動，建議候調整作中線部署。
展望後市，市場注視本周歐洲、美國及中國的經濟數據，其中備受關注的是美國每周首次申請失業救濟金人數，以及3月非農就業人數。另一方面，由於海外疫情持續爆發，中國外需將受到影響，預計中國將會加快推出政策穩定內部經濟。在憧憬政策支持下，大市或可挑戰24,000點。
個股推介方面，華潤置地(01109)2020年的銷售目標為2,620億元人民幣，按年增長7%，可售貨值為5,000億元人民幣。而且，公司的土儲80%位於一、二線城市，而武漢佔整體銷售只有4%，料疫情對公司的影響可控。2019年投資物業的租金收入按年增長26.3%至120.3億元人民幣；受疫情影響，華潤置地為其商戶提供10億元人民幣的租金寬減，2020年全年租金收入可能持平，但將於明年回復至雙位數增長。加上集團淨有息負債對股東權益為30.3%，整體財務狀況健康。建議買入，目標價36元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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