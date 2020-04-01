【專家點評】陳樂怡：潤地財務穩健吼得過

中共中央政治局早前召開會議要求加強宏觀政策調節，引導貸款市場利率下行。人民銀行即在3月30日進行的7天期逆回購利率下調利率0.2厘，為2015年以來最大的降幅。人行貨幣政策委員會委員馬駿接受訪問時表示，此次逆回購降息，標誌人行貨幣政策，進入加大逆周期調節力度階段。而寬鬆貨幣政策將會利好內房銷售。此外，房策方面亦見放寬，個別城市發放購房補貼以及放寬預售條件，料有助於行業第二季度起銷售改善，部分房企績後更調高全年銷售目標，值得逢低吸納。

展望後市，市場注視本周歐洲、美國及中國的經濟數據，其中備受關注的是美國每周首次申請失業救濟金人數，以及3月非農就業人數。另一方面，由於海外疫情持續爆發，中國外需將受到影響，預計中國將會加快推出政策穩定內部經濟。在憧憬政策支持下，大市或可挑戰24,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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