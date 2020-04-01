【股民熱話】港府救市不到位　營商前景甚悲觀…

外圍市場開始回穩，港股則在23,000點水平上落，由於波幅收窄，交投亦開始轉靜。基本上，如今各地市場的焦點不離兩個，其一係新冠肺炎疫情的控制進度，其二係政府救市的力度。

對於呢兩個問題，唔少股民都對香港的展望不表樂觀，點解？一則近月太多港人從境外回流，且港府沒有要求所有回流人潮強制接受檢測，變相增加在社區散播病毒的風險。即使港府後知後覺下聚眾令，睇怕亦難補鑊。

其次係，至今為止，旅遊、零售、餐飲行業經營水深火熱，已到了存亡的地步，但港府的救市措施不足亦不到肉，商戶和打工仔都如自生自滅，投資和消費信心都沒有最低只有更低。如此悲觀的氛圍，至少未來一段時間，港資企業可以放埋一邊唔使諗，博反彈都只能集中焦點在中資股或國際企業身上。

觀乎區內競爭對手新加坡政府，最近推出第二輸紓困措施，數額講緊超過兩千億港元，相當於GDP的11%，當中由政府提供勞工的薪金補貼、允許企業及自僱人士延遲支付所得稅、直接向新加坡公民發放現金，以及向今次疫情受創甚深的重點行業如航空、旅遊、交通運輸等產業提供支援，協助企業能生存下去，工人避免被裁，疫後能第一時間全力推動經濟復甦，無論是政策力度和戰略意義，都足顯政府救市的誠意、策略和決心，令這個極度依賴外部需求的經濟體，人心稍定。

回看香港，港府的財政預算案推出1,200億元逆周期措施，包括每人派發的1萬元，但何時到手，天曉得；300億元抗疫基金和183億元撐企業保就業措施，力水分散，亦缺乏直接向打工仔提供的薪金津貼，以減輕企業負擔同有力保住就業市場穩定，一味只係識得呼籲業主減租。在如此非常時期，港府所謂尊重市場運作，簡單講就係唔想孭責任，着業主、商戶、打工仔自己協調自救。

所以，如今喺魚缸中，股民行埋都無不嘆息，以前港府以高效見著於區內，如今港府的水平是有目共睹的低劣，且似乎對於市民的困苦充耳不聞，你有你講，佢有佢做，反正沒太大交流，擬推禁酒令正是一典型例子，政策施行每每離地，搔不到癢處，香港經濟如何走出今次難關，老實講筆者與股友們都一樣，甚是悲觀。

要知道，若然大量企業在今次疫情中倒閉，損失的不單只是企業老闆和打工仔，更重要的還有香港經濟的競爭力。畢竟當前疫情，與戰役無別，各經濟體都急謀應對疫情和經濟滑坡，亦制訂政策以確保在疫後的經濟復甦資源重新分配浪潮中搶佔份額，率先站起來。偏偏港府救市力不足、亦不到位。企業關門，工人失業，意味好多人一切要歸零，商場白骨滿地，投資與消費信心受創甚深，疫後的復甦動力必然相對薄弱和分散，香港要再獨佔鰲頭，難如登天，更枉論讓港人在危難中建立歸屬感。

回說股市，仍有閒錢的股民近期常問問題之一，乃股市回穩，高息銀行股可唔可以撈貨。筆者的看法是否定，皆因銀行乃百業之母，香港經濟前景不樂觀，意味銀行業的經營環境都唔會好，未來銀行股要面對信貸需求疲弱、貸款違約和壞帳雙升，甚至要減派股息以保留資本應對挑戰。當然，有股友話，港府幾不才都好，只要內地經濟復甦，香港唔會窮云云。這又唔錯得晒，但若然係咁，何不直接押注內地市場，投資內銀股？所以橫睇豎睇，還是維持向港銀股SAY NO！

東網財經專欄作者 帥哥

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