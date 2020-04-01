【市前重點睇】道期挫近300點　布油抽高14%

美匯指數跌至98.96，港匯見7.7526，離岸人民幣(CNH)處7.0953，美元兌日圓企107.34，歐元報1.1025，英鎊於1.2417水平上落。金價跌至1,578美元。布油亞洲市抽升逾14.5%，高見26.04美元；紐油徘徊於20.47美元。道指期貨跌近300點。

-標指報2,584點，跌42點或1.60%，全季跌約20%；納指報7,700點，跌74點或0.95%，全季跌14%。

●【全球救市】傳美國總統特朗普同意延遲3個月徵收部分關稅。

-未夠喉！特朗普籲兩萬億美元投資基建。

●富國銀行：料華府全年增加2.8萬億美元債務。

●美國10年期國債孳息率跌5.69點子，報0.6695厘。

●特朗普及俄羅斯總統普京同意進行旨在穩定能源市場的會談之後，油價自「2002年以來新低水平」反彈，周二紐約期油收升1.94%或39美仙，至每桶20.48美元。布蘭特期油則跌2美仙至每桶22.74美元。

●紐約期金收市跌穿1,600美元，報每安士1,596.6美元，跌2.8%或每安士46.6美元，為逾1周低位。全月計，金價仍升約1.6%。

-隨着新冠肺炎全球擴散，歐股創下自2002年以來最糟糕的季度表現，Stoxx 600指數下跌了23.1%，亦是最差的首季表現。期間，西班牙的IBEX指數下跌30%，意大利的FTSE MIB指數下跌28%，德國和英國的藍籌股均下挫約25%。

●日本央行發布季度短觀調查顯示，大型汽車和電子產品製造商的信心從0降至-8，為7年來最低水平。負值意味悲觀人數超過樂觀人數，經濟學家此前預計為-10。

●港股ADR指數收報23,341點，跌262點或1.12%。

●4月恒生指數夜期收報23,550點，跌170點，低水53點，成交40,600張。

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