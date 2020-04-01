江蘇寧滬高速公路兩名高管辭任
2020年04月01日 08:24
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江蘇寧滬高速公路(00177)董事會於3月31日收到李捷、許克強的辭任函。因職務變動原因李捷辭去公司副總經理職務，許克強辭去公司總經理助理職務。李氏與許氏辭去職務自辭職申請送達公司董事會時生效，兩者的辭任不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。
李氏和許氏已確認與公司並無不同意見亦無任何其他事項須提請公司董事會注意。
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