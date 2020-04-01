藥明生物遭控股股東配售4800萬股股份

交易協議。據此，配售代理已同意以每股96.8港元的價格向獨立於公司且與公司概無關連的各方配售由Biologics Holdings持有的公司4,800萬股現有股份，相當於截至本公告日期公司已發行股本總額約3.7%。

配售完成前，Biologics Holdings持有公司4.6億股股份，佔公司已發行股本總額約35.44%。董事長兼非執行董事李革控制Biologics Holdings已發行股本約22.32%及其股東大會約58.96%的表決權。

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